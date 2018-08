Polizeipräsidium Karlsruhe / Malsch - Nach ...

(KA) Malsch - Nach Körperverletzungsdelikt am 11.03.2018 - Polizei sucht mit Bildern nach dem unbekannten Täter

Karlsruhe - Aus offenbar nichtigem Grund schlug eine bislang unbekannte männliche Person während einer Après-Ski-Party am 11.03.2018 zwischen 00.00 und 01.00 Uhr in der Federbachhalle in Malsch dem 40-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Der Angegriffene stürzte hierdurch zu Boden und verlor das Bewusstsein. Durch den Angriff wurden dem 40-Jährigen drei Zähne ausgeschlagen und er erlitt unter anderem eine Schädelprellung sowie eine Gehirnerschütterung.

Die Fahndung mit Bildern des Gesuchten kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-kar lsruhe-malsch-koerperverletzung/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

