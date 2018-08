Polizeipräsidium Karlsruhe / Marxzell - Motorradkontrollen ...

(KA) Marxzell - Motorradkontrollen durch die Verkehrspolizei

Karlsruhe - Am Donnerstagnachmittag führten Beamte der Verkehrspolizei auf der Landesstraße 564 in Höhe Marxzell Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr wurden insgesamt 30 Motorräder und deren Fahrer überprüft. Zwei Pkw-Fahrer waren bei erlaubten 80 km/h zu schnell unterwegs und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Zwei Biker hatten Teile an ihren Maschinen verbaut, die nicht den technischen Erfordernissen entsprachen. Gegen 18.00 Uhr wurde ein 57-Jähriger, der keinerlei Papiere dabei hatte, mit seinem Motorrad kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen für einen Pkw ausgegeben ist. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 57-Jährige sein Motorrad vor längerer Zeit stillgelegt hatte. An dem alten entstempelten Kennzeichen hatte er nun selbstgefertigte Zulassungs- und TÜV-Plaketten aufgeklebt. Auch besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis für das Motorrad. Er muss nun mit Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs rechnen.

Dieter Werner, Pressestelle

