Polizeipräsidium Karlsruhe / Maulbronn - Brand nach ...

(PF) Maulbronn - Brand nach technischem Defekt an Ölheizung

Pforzheim - Am Sonntagabend kam es zum Brand in einem Haus in der Kernerstraße, bei dem nach vorläufiger Schätzung ein Sachschaden von 20.000 Euro entstand. Ein technischer Defekt an der Ölheizung war offenbar die Ursache des Brandes, der kurz nach 19.00 Uhr festgestellt wurde. Glück im Unglück hatte die 93-jährige Hausbewohnerin, die den Brand erst beim Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkte, aber unverletzt blieb. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit zehn Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften an und auch der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Tina Elsner, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/