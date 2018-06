Polizeipräsidium Karlsruhe / Maulbronn - Pkw mehrfach ...

(Enzkreis) Maulbronn - Pkw mehrfach überschlagen, Fahrer schwer verletzt

Maulbronn - Am Samstag gegen 20.00 Uhr befuhr ein 25jähriger BMW-Fahrer die K4521 von Knittlingen in Richtung Maulbronn. Etwa einen Kilometer nach dem Elfingerhof kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten, übersteurte und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Schließlich geriet der BMW auf der linken Fahrbahnseite in den Graben und blieb nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Maisfeld liegen. Durch den Unfall wurde der allein im BMW befindliche Fahrer schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache, insbesondere ob beim Fahrer die Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel beeinträchtigt war, hat das Verkehrskommissariat Pforzheim aufgenommen. Der betreffende Streckenabschnitt war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

