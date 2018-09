Polizeipräsidium Karlsruhe / Mönsheim - Pkw-Fahrer ...

(Enzkreis) Mönsheim - Pkw-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt/ Zeugensuche

Mönsheim - Am Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr befuhr ein 36jähriger Pkw-Führer mit seinem Pkw Audi A6 die L 1134 von Heimsheim in Richtung Mönsheim mit nicht angepasster Geschwindigkeit. In Höhe des dortigen Golfplatzes versuchte er, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Wegen Gegenverkehr musste er diesen Vorgang abbrechen und er versuchte, wieder hinter dem anderen Pkw einzuscheren. Dabei kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ca. 70 Meter prallte er mit der Fahrerseite gegen einen Baum und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Zudem wurde er in den Pkw eingeklemmt und die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde er in eine Klinik in Ludwigshafen eingeliefert. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Pforzheim sucht Zeugen zu dem Unfall, insbesondere den Pkw-Führer, der vom Unfallbeteiligten überholt werden sollte. Die Polizei ist unter der Tel.-Nr. 07231-1864100 erreichbar.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

