Polizeipräsidium Karlsruhe / Mühlacker - ...

Enzkreis - Ein Siebenschläfer hat in der Nacht auf Mittwoch einen Polizeieinsatz in Heimsheim ausgelöst, nachdem sich das Tier in die Küche eines Hauses geschlichen hatte.

Kurz vor 03:30 Uhr alarmierte die besorgte Hauseigentümerin über Notruf die Polizei und teilte mit, dass sie in der Nacht die Terrassentür zum Lüften offengelassen hatte. Jetzt sei sie durch laute Geräusche aus der Küche aufgewacht, in der offenbar ein größeres Tier die Einrichtung beschädigen würde.

Die daraufhin herbeigeeilten Beamten des Polizeireviers Mühlacker hatten den Übeltäter anschließend schnell ausgemacht. Auf dem Küchentisch machte sich ein Siebenschläfer über eine Packung Cornflakes sowie ein Glas Nuss-Nougat-Creme her.

Das Nagetier konnte von den geschickt agierenden Beamten schnell "vorläufig festgenommen" und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem es sich aber offenbar nur um "Mundraub" handelte, entließen die Polizisten den Siebenschläfer mit etwas Proviant wieder nach draußen in die Freiheit. Zur Vermeidung weiterer Plünderungen will die Besitzerin des Nachts die Terrassentür zukünftig geschlossen halten.

