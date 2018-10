Polizeipräsidium Karlsruhe / Mühlacker - Brennendes ...

(Enzkreis) Mühlacker - Brennendes Leichtkraftrad aufgefunden

Enzkreis - Ein Zeuge meldete am Dienstag kurz nach 03.00 Uhr ein brennendes Leichtkraftrad in der Senderstraße bei der dortigen Senderstation. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neuen Einsatzkräften vor war, konnte das Zweirad schnell löschen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Bike zuvor aus einer Tiefgarage in der Einsteinstraße gestohlen worden war. Dort hatte es der Besitzer vor mehreren Wochen abgestellt. Vermutlich geriet das leichtkraftrad aufgrund eines technischen Defekts in Brand und wurde dann von dem Dieb zurückgelassen.

Dieter Werner, Pressestelle

