Polizeipräsidium Karlsruhe / Mühlacker - Fingierter ...

(Enzkreis) Mühlacker - Fingierter Überfall auf Handy-Shop

Mühlacker - Über Notruf wurde der Polizei am Donnerstagmorgen ein vermeintlicher Überfall auf einen Shop für Mobilfunk gemeldet. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter hätte das Geschäft gegen 10.15 Uhr betreten und mehrere Mobiltelefone an sich genommen. Anschließend sei er durch den Hinterausgang in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Rahmen der ersten Maßnahmen gelang der Polizei hier jedoch ein schneller Ermittlungserfolg. Bereits am Donnerstagnachmittag konnten drei männliche Tatverdächtige im Alter von 19 bis 20 Jahren vorläufig festgenommen werden, die mittlerweile alle eingeräumt haben, dass der Überfall fingiert war. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

