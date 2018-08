Polizeipräsidium Karlsruhe / Mühlacker- Mann nach ...

(Enzkreis) Mühlacker- Mann nach Sturz und nach Stunden aufgefunden

Mühlacker - Ein 80-jähriger Mann konnte am Freitagmorgen, gegen 9.45 Uhr nach einem Sturz und nachdem er einigen Stunden in einer Notlage verbringen musste, glücklich aufgefunden werden. Er war bereits am Donnerstagnachmittag zu Fuß auf der Lienzinger Straße am Ortsrand unterwegs gewesen, als ihm schwindlig wurde, er eine Böschung hinunterstürzte und im Gebüsch liegen blieb. Er konnte sich nicht befreien und selbstständig den Abhang hochklettern. Seine Hilferufe blieben zunächst ungehört und so war es ein großes Glück, dass Mitarbeiter einer angrenzenden Firma auf die Schreie des Mannes aufmerksam wurden und er gerettet werden konnte. Der Senior hat das Unglück den Umständen entsprechend gut überstanden und wurde mit dem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sabine Doll, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/