Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - 20jähriger Vermißter ...

(CW)Nagold - 20jähriger Vermißter wieder unversehrt aufgetaucht / zu unserer Meldung "20jähriger wird vermisst" vom 06.06.2018, 15.52 Uhr

Nagold - Der geistig behinderte 20jährige Mann aus Nagold ist unversehrt wieder aufgetaucht. Er meldete sich am Abend des 06.06.2018, gegen 22.00 Uhr, zu Hause und teilte mit, dass er sich am Bahnhof in Konstanz aufhalten würde. Diese Aussaage traf zu, der junge Mann konnte angetroffen und mit seiner Familie zusammengeführt werden.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/