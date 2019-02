Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - ...

(CW) Nagold - Kohlenmonoxydvergiftungen bei Backvergnügen in Backhaus

Nagold - Eine unliebsame Überraschung erlebten 17 Teilnehmer an einem Backabend im öffentlichen Backhaus in Nagold, OT Schietingen. Im Backofen wurde gerade Pizza und Zwiebelkuchen gebacken, als eine Frau ohnmächtig wurde und zwei weitere Personen über Kopfschmerzen klagten. Die herbeigerufenen Rettungskräfte stellten bei den Personen teils deutlich überhöhte CO2-Werte fest, 10 mussten in umliegende Krankenhäuser zur Beobachtung eingeliefert werden. Während des Backens wurde der Ofen desöfteren geöffnet, gleichzeitig war wegen der kalten Witterung der Rauchabzug für den Aufenthaltsraum im Dach verschlossen. Vermutlich führte diese Kombination zu dem erhöhten Kohlenmonoxyd-Wert im Backraum, was schließlich zu den Vergiftungen führte.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

