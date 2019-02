Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - Auffahrunfall im ...

(CW) Nagold - Auffahrunfall im Bereich der L362

Calw - Am frühen Dienstagabend kam es in Nagold zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Auffahrtsbereich der Landesstraße 362. Gegen 17.45 Uhr war ein 43-jähriger Ford-Fahrer auf der Herrenberger Straße in Richtung der Auffahrt Nagold-Ost unterwegs. An der Einmündung zur L362 hielt er ordnungsgemäß an. Der hinter ihm fahrende 25-Jährige bekam dies nicht mit und fuhr dem Ford-Fahrer mit seinem Klein-Lkw auf. Dieser wird durch den Zusammenprall leicht verletzt, benötigt aber keine sofortige ärztliche Hilfe. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro.

Lukas Roth, Pressestelle

