Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - Blitzeinschlag ...

(CW) Nagold - Blitzeinschlag verursachte Dachstuhlbrand

Nagold - Durch einen Blitzeinschlag geriet am 13.05.2018, gegen 21.50 Uhr, in Nagold der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand. Hierdurch wurde kein Bewohner verletzt, jedoch entstand ein Schaden von ca. 70.000 Euro. Bis auf die der Dachgeschosswohnung kehrten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück. Für die Brandbekämpfung war die FFW Nagold mit 65 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit zwei RTW vor Ort. Das Feuer war gegen 23.15 Uhr gelöscht.

Robert Odelga, PvD

