Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - Chlorgasaustritt im ...

(CW) Nagold - Chlorgasaustritt im Badepark Nagold

Nagold - Am Samstag, gegen 16.20 Uhr, nahm ein Mitarbeiter des Badeparks Nagold bei einem Rundgang Gasgeruch im Keller des Bades war. Nach Verständigung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurde der Badepark durch Mitarbeiter und Einsatzkräfte geräumt Es hielten sich ca. 225 Badegäste in der Anlage auf. Durch die Feuerwehr konnte dann als Ursache für die Geruchsbildung ein undichter Behälter im Technikraum des Bades ausgemacht und in der Folge verschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Eingesetzt waren neben 55 Feuerwehrkräften und 17 Personen des Rettungsdienstes zwei Beamte des PRev Nagold. Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

