Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - Einbruch in ...

(Enzkreis) Nagold - Einbruch in Möbelhaus

Enzkreis - Nicht ans Ziel seines Vorhabens kam ein Einbrecher am Donnerstagabend als er in ein Möbelhaus in Nagold gewaltsam eindrang.

Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb gegen 23:15 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster im Lagerbereich. Zielstrebig kriecht der Langfinger durch die Möbelausstellung in die angrenzenden Büroräume. Dort klebte er vorsorglich für sein Vorhaben mehrere Brandmelder mit Klebeband zu. Mit einer mitgeführten Flex versuchte er einen im Schrank befindlichen Tresor zu öffnen, was nicht gelang. Durch die Geräusche wurde ein im Obergeschoss wohnender Mitarbeiter auf den Langfinger aufmerksam. Trotzt sofort eingeleiteter Maßnahmen mit Hinzuziehung aller verfügbaren Einsatzkräften sowie des Polizeihubschraubers und der Polizeihundestaffel, fehlt von dem Täter bislang jede Spur.

Zeugen oder Hinweisgeber die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

