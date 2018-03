Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold- Reifen an ...

(CW) Nagold- Reifen an Polizeifahrzeugen zerstochen

Nagold - Unbekannte haben am Montag zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr an drei Polizeifahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Dienstwagen waren vor dem Polizeirevier in der Oberamteistraße geparkt. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

