Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold - Zeugenaufruf nach ...

(CW) Nagold - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Nagold - Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am Montag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Ländlesweg in Nagold und entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Montagmittag zwischen 14 und 17 Uhr öffnete ein Einbrecher gewaltsam ein Kellerfenster und verschaffte sich somit Zutritt zum Haus. In der Folge durchsuchte er sowohl im Erdgeschoss, als auch im Obergschoss die Räumlichkeiten und floh unerkannt mit seiner Beute. Sachdienliche Hinweise zu besonderen Auffälligkeiten im betroffenen Wohngebiet nimmt das Kriminalkommissariat Calw, 07051 161-0, entgegen.

Sebastian Kreuter, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/