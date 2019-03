Polizeipräsidium Karlsruhe / Nagold- Zigarettenautomaten ...

(CW) Nagold- Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nagold - Im Industriegebiet Wolfsberg sind vermutlich in der Nacht zum Freitag an acht Zigarettenautomaten die jeweiligen Münzeingabeschächte aufgebrochen worden. Die Täter gelangten so an das dort befindliche Bargeld und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Bereits im Februar wurden sieben Zigarettenautomatenaufbrüche angezeigt, die auf dieselbe Art und Weise angegangen wurden. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

