Polizeipräsidium Karlsruhe / Neubulach- Radfahrer ...

(CW) Neubulach- Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Neubulach - Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 55-jähriger Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Mann war gegen 14.30 Uhr von Martinsmoos in Richtung Oberhaugstett unterwegs, als er von der Kreisstraße 4371 nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Just in diesem Moment überholte ein hinter ihm fahrender 39-jähriger Lastwagenfahrer und es kam zum Zusammenprall. Der 55-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, die Sperrung dauert noch an. Ein Sachverständiger ist in die Ermittlungen miteinbezogen worden.

Sabine Doll, Pressestelle

