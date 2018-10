Polizeipräsidium Karlsruhe / Neulingen - Versuchter ...

(Enzkreis) Neulingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Neulingen - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 21:30 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Am Göbricher Pfad in Neulingen zu verschaffen. Die Einbrecher versuchten die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, schafften es jedoch nicht in das Hausinnere zu gelangen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Fall nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord gerne telefonisch, unter 07231/186 - 3211, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

