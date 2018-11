Polizeipräsidium Karlsruhe / Neuweiler- Zeugen zu einer ...

(CW) Neuweiler- Zeugen zu einer Unfallucht gesucht

Neuweiler - Ein bislang unbekannter Skoda- Fahrer hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht und ist davon gefahren. Er bog mit seinem weißen oder silbernen Kleinwagen von der Marktstraße nach rechts in die Hofstetter Straße ab. Offensichtlich fuhr er dabei zu weit links und streifte einen entgegenkommenden Mercedes. Ohne sich weiter um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern entfernte sich der Verursacher. Zeugen, die Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/