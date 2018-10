Polizeipräsidium Karlsruhe / Niefern-Öschelbronn - ...

(Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Wohnungseinbruch

Niefern-Öschelbronn - In Niefern sind Einbrecher am Samstag in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 23.45 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentüre Zugang zu dem Wohnanwesen. Dort durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Zimmer und Schränke und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 2.000,- Euro. Über die Art oder Höhe der gemachten Beute liegen bislang noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Nach der Tat gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

