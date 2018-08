Polizeipräsidium Karlsruhe / Niefern-Öschelbronn-BAB ...

(Enzkreis) Niefern-Öschelbronn-BAB A8 - Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Enzkreis - Schwere Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Motoradfahrer am Freitagnachmittag auf der BAB A8 in Höhe Niefern-Öschelbronn bei einem Verkehrsunfall zu. Seine 49-jährige Sozia wurde leicht verletzt. Der Motorradfahrer war gegen 13.30 Uhr von Stuttgart kommend zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Ost auf den linken Fahrstreifen unterwegs. Er wechselte dann auf den mittleren Fahrstreifen und wollte sich hinter einem Pkw einordnen. Als dieser, aufgrund von Staubildung abbremsen musste, fuhr der Motorradfahrer dem VW auf. Anschließend stürzten Fahrer und Sozia auf die Fahrbahn. Zunächst war der rechte Fahrstreifen aufgrund des Unfalls blockiert. Nach der Erstversorgung der Verletzten vor Ort wurde der 57-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Rettungshubschraubereinsatzes waren die Fahrbahnen Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Nach Bergung des Motorrades gegen 14.45 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder befahren werden. Es bildete sich ein Stau von ca. 5 km Länge. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

