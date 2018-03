Polizeipräsidium Karlsruhe / Oberderdingen - Unter Alkohol- ...

(KA) Oberderdingen - Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor Streife geflüchtet

Karlsruhe - Ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Pkw-Fahrer versuchte sich am Dienstagvormittag einer Kontrolle zu entziehen. Einer Streife fiel der 35-Jährige gegen 10.20 Uhr auf der Flehinger Straße auf, da er nicht angegurtet war. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete der Beschuldigte mit seinem Twingo in Richtung Hauptstraße und weiter auf der Aschingerstraße. Anhaltezeichen und Blaulicht ignorierte der Fahrer. Seine Flucht endete schließlich auf einem Parkplatz vor zwei querstehenden Baustellenfahrzeugen. Bei dem Mann konnte ein Päckchen Marihuana und in seinem Pkw ein Tütchen mit Amphetamin aufgefunden werden. Ein Alcomattest ergab einen Wert von 2.2 Promille.

Dieter Werner, Pressestelle

