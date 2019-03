Polizeipräsidium Karlsruhe / Oberhausen-Rheinhausen - ...

(KA) Oberhausen-Rheinhausen - Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe - Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 560 sucht die Polizei. Ein 39-jähriger Seat-Fahrer und ein 40-jähriger Opel-Fahrer fuhren gegen 18.45 Uhr hinter einem Lkw auf der Landesstraße 560 in Richtung Karlsruhe. Nach der Abzweigung nach Altlußheim überholte zunächst der 39-Jährige den Lkw. Der 40-Jährige überholte ebenfalls den Lkw und auch den 39-Jährigen auf freier Strecke. Unmittelbar nach dem Überholvorgang bremste der Opel-Fahrer ohne jeglichen Grund sein Fahrzeug voll bis zum Stillstand ab. Trotz Vollbremsung konnte der Seat-Fahrer einen Auffahrunfall nicht vermeiden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des Lkw der von beiden Fahrzeugen überholt wurde, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/932933 in Verbindung zu setzen.

