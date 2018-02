Polizeipräsidium Karlsruhe / Oberreichenbach - Einbruch in ...

(CW) Oberreichenbach - Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, gegen 02:15 Uhr, in eine Tankstelle in der Wildbader Straße in Oberreichenbach ein. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden mehrere Zigarettenschachteln entwendet.

Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die elektrische Eingangstür der Tankstelle aufhebelten. Daraufhin durchwühlten sie den Verkaufsraum. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw gerne telefonisch unter 07051/1610 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/