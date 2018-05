Polizeipräsidium Karlsruhe / Östringen: Lagerhalle geriet ...

(KA) Östringen: Lagerhalle geriet nach Verpuffung in Brand

Östringen - In einer als Hobby-Werkstatt genutzten Lagerhalle waren am Montagnachmittag zwei Männer mit Arbeiten an einem Kfz beschäftigt. Beim Abpumpen von Treibstoff kam es, vermutlich durch Funkenbildung, zu einer Verpuffung, die das Fahrzeug, an dem die Arbeiten durchgeführt wurden, in Brand setzte. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf die Halle über, wodurch ein Teil der Halle zerstört und der restliche durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Maschinenhalle sowie ein Reifenlager konnte, durch die 100 eingesetzten Feuerwehrkräfte der Wehren Östringen, Odenheim, Tiefenbach, Eichelberg, Mingolsheim, Zeutern, Wiesloch und Bruchsal, verhindert werden. Durch die Verpuffung wurde ein 30 Jahre alter Mann aus Bad Schönborn sowie bei den Löscharbeiten, ein Feuerwehrmann leicht verletzt. An der Halle entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 000 Euro.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/