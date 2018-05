Polizeipräsidium Karlsruhe / Östringen/Ubstadt Weiher- Zwei ...

(KA) Östringen/Ubstadt Weiher- Zwei Einbrüche in Vereinsheime

Östringen, Ubstadt-Weiher - In der Nacht zum Donnerstag sind möglicherweise dieselben Täter in das Vereinsheim des Tennisclubs Östringen-Odenheim und in das Vereinsheim des Sportvereins Stettfeld eingebrochen. Während die Einbrecher in Stettfeld vermutlich leer ausgingen entwendeten sie in Odenheim einen kleinen Betrag Münzgeld. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Sabine Doll, Pressestelle

