(Enzkreis) Ötisheim - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades

Ötisheim - Am 22.03.2019, gg. 16.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Ötisheim, L 1132, Einmündung Ötisheim-Schlatt. Eine 79-jährige PKW-Lenkerin aus Mühlacker wollte an der Einmündung auf die bevorrechtigte L 1132 nach links in Richtung Mühlacker einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 16-jährigen Kleinkraftradfahrers aus Ötisheim, der auf der L 1132 in Richtung Ötisheim fuhr. Es kam zur Kollision wobei das kleinkraftrad umfiel. Der Fahrer und sein 17-jähriger Sozius, ebenfalls aus Ötisheim, erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden beide stationär in Krankenhäusern aufgenommen.

Die L 1132 musste zur Unfallaufnahme bis 18.08 Uhr voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/