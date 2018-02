Polizeipräsidium Karlsruhe / Pfinztal- In Warthäuschen gelandet

(KA) Pfinztal- In Warthäuschen gelandet

Pfinztal - Mit einem Promille im Blut ist ein 70-jähriger Opel-Fahrer am Sonntag gegen 12.30 Uhr in einem Buswartehäuschen gelandet. Der Mann war zusammen mit seiner 69-jährigen Beifahrerin von der Lerchenstraße nach links in die Wöschbacher Straße abgebogen, um dann sofort nach rechts in die Brunnenstraße abzubiegen. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs, denn er fuhr geradeaus in das Wartehäuschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

