Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - 44-Jähriger beraubt

Pforzheim - In der Nacht auf Dienstag kam es in Pforzheim zu einem Raubdelikt, bei dem ein 44-jähriger Mann von zwei Unbekannten angegriffen und anschließend seiner Wertsachen beraubt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lief der Geschädigte kurz nach Mitternacht von der Stadtkirche in Richtung Auerbrücke. Auf Höhe eines dortigen Spielplatzes wurde er von zwei unbekannten Männern angesprochen, die von ihm die Herausgabe seines Geldes forderten. Unmittelbar darauf schlugen die beiden Täter auf den 44-Jährigen ein, woraufhin dieser zu Boden ging. Als der Geschädigte am Boden lag, durchsuchten ihn die beiden Unbekannten und nahmen dabei das Smartphone sowie den Geldbeutel ihres Opfers an sich. Anschließend ließen sie von dem Geschädigten ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die unbekannten Täter werden als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Einer war etwa 170 cm, der zweite 180 - 185 cm groß. Einer war mit einer roten Jacke, der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

