Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- A8-Sprinter-Fahrer ...

(PF) Pforzheim- A8-Sprinter-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Pforzheim - Ein 74-jähriger Sprinter-Fahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 schwer verletzt worden. Er war in seinem Renault gegen 13.45 Uhr von Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe Pforzheim-Nord den stockenden Verkehr an der Fahrbahnverengung übersah und mit voller Wucht versetzt auf einen 7,5-Tonner prallte. Das Fahrzeug wurde abgewiesen und touchierte noch einen auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug. Das Führerhaus des Verursachers wurde vollkommen zertrümmert und der 74-Jährige schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des 7,5-Tonners wurde leicht verletzt. Die gesamte Fahrbahn musste für 45 Minuten gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein Stau von circa 8 Kilometern Länge

Sabine Doll, Pressestelle

