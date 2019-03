Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Alkoholisierter ...

(PF)Pforzheim - Alkoholisierter Senior als Exhibitionist aufgetreten

Pforzheim - Ein 80-Jähriger zeigte am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße an der Bushaltestelle der Maystraße gegenüber einem 30-jährigen Mann mit entblößtem Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der betroffene junge Mann blieb davon allerdings unbeeindruckt und bewahrte in der Folge zunächst noch eine Gruppe von mehreren Kindern vor dem Zusammentreffen mit dem Exhibitionisten, bevor er die Polizei verständigte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd stellten schließlich bei dem Senior einen Alkoholwert von 1,1 Promille fest. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu nun das Kriminalkommissariat Pforzheim.

Ralf Minet, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/