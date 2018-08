Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Arbeitsgeräte ...

(PF) Pforzheim - Arbeitsgeräte entwendet

Pforzheim - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Firmengelände in der Pforzheimer-Nordstadt eingedrungen und haben dort mehrere Arbeitsgeräte entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter zwischen 18:15 und 06:30 Uhr die Umzäunung des in der Straße "Zum Obsthof" gelegenen Firmengeländes und entwendeten daraus mehrere größere Werkzeuge bzw. Arbeitsgeräte im Wert von einigen tausend Euro. Zudem versuchten die Diebe, diverse Baucontainer aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

