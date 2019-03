Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim, BAB 8 - Fahrzeug ...

(PF) Pforzheim, BAB 8 - Fahrzeug verliert Baum und Schubkarre auf der Autobahn - drei nachfolgende Fahrzeuge verunfallen

Pforzheim - Am späten Freitagabend verlor ein Fahrzeug auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlußstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord einen Baum und eine Schubkarre. Der mittlere und der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart waren hierdurch blockiert. Drei nachfolgende Fahrzeuge prallten um 23:40 Uhr gegen die Hindernisse - der Kiefernstamm wurde völlig zerfetzt - die Schubkarre bohrte sich in eines der verunfallten Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Die Autobahn mußte auf einer Länge von rund 200 Metern mittels einer Kehrmaschine gereinigt werden. Die Autobahnpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Telefonnummer (07231) 125810 um Hinweise auf den Unfallverursacher, der Baum und Schubkarre verloren hatte.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

