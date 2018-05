Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Balkonbrand

(PF) Pforzheim - Balkonbrand

Pforzheim - Am 08.05.2018, 01.59 Uhr, wurde bei der ILS Pforzheim ein Balkonbrand in Pforzheim, Redtenbacherstraße 17, gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stand der Balkon in Vollbrand. Die Bewohner der linken Gebäudehälfte des EG und des 1. OG wurden aus ihrer Wohnung evakuiert. Das Feuer wurde durch die FW Pforzheim gelöscht. Am Balkon und der Hausfassade entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, wobei ein technischer Defekt nicht auszuschließen ist. Die Ermittlungen dauern an.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/