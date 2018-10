Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Betrunkener ...

(PF) Pforzheim - Betrunkener Rollerfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Karlsruhe - Am späten Montagabend fuhr ein 57-jähriger Rollerfahrer auf dem Kanzlersträßchen in Richtung Wurmberger Straße. Aufgrund seiner Alkoholisierung touchierte er gegen 23.30 Uhr einen Bordstein und stürzte in der Folge von seinem Tauris Roller. Durch hinzugerufene Rettungskräfte wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

