Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Einbruch in ...

(PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Pforzheim - Unbekannte sind am Sonntag in ein Einfamilienhaus in Pforzheim eingebrochen und haben dabei einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Die Täter hebelten zunächst zwischen 14:30 und 20:30 Uhr ein Fenster des in der Baldung-Grien-Straße gelegenen Gebäudes auf. Nachdem sie ins Innere des Hauses gelangt waren, durchsuchten die Diebe offenbar sämtliche Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld.

Anschließend gelang es den Einbrechern, mit ihrer Beute unerkannt zu entkommen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

