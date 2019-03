Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Einbruch in ...

(PF) Pforzheim - Einbruch in Vereinsheim

Pforzheim - Zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim in Pforzheim-Brötzingen ein. Dazu hebelten sie die Bauschutztüre des momentan im Umbau befindlichen Gebäudes in der Adolf-Richter-Straße auf. Daraus entwendeten die Einbrecher Baumaterialien und eine Leiter, wobei der Gesamtwert der geklauten Gegenstände bei ca. 250 Euro liegt. Der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden ist in etwa genauso hoch. Der Polizeiposten Pforzheim-Brötzingen ermittelt und bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der 07231 186-3311 in Verbindung zu setzen.

Lukas Roth, Pressestelle

