Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Einbruch in den ...

(PF) Pforzheim- Einbruch in den Waldklettergarten

Pforzheim - In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte auf das Gelände des Waldklettergartens in der Tiefenbronner Straße eingedrungen, indem sie den Maschendrahtzaun durchschnitten. In der Folge schlugen sei eine Scheibe im Gerätehaus ein und gelangten so hinein. Sie entwendeten mehrere elektronische Maschinen wie Kettensägen oder Bohrmaschinen im Wert von circa 10.000 Euro. Aus dem Kassenhäuschen, in das sie ebenfalls gewaltsam eindrangen, entwendeten die Täter Bargeld. Ob die Tat mit Einbrüchen in die Klettergärten in Enzklösterle, Illingen, Bretten und Speyer in der vergangenen Woche zusammenhängen muss noch ermittelt werden.

Sabine Doll, Pressestelle

