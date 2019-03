Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Fahndungsfoto nach ...

(PF) Pforzheim - Fahndungsfoto nach Brandstiftung veröffentlicht

Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Wie bereits in der Pressemeldung vom Samstag, den 09.03.2019, berichtet, kam es am Abend des 8. März in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Eutinger Rennbachweg zu einem versuchten Tötungsdelikt durch eine Brandlegung, bei der vier Personen verletzt wurden.

Der dringend Tatverdächtige wird aktuell mit Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gesucht. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nach dem wohnsitzlosen Tatverdächtigen konnte dieser bislang nicht ergriffen werden, weshalb die Kriminalpolizei weiterhin auf der Suche nach Hinweisgebern ist, die den Gesuchten gesehen haben. Hierzu wurde nun ein Bild des Mannes veröffentlicht, welches unter folgendem Link abrufbar ist:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-pforzheim-vers uchter-totschlag-und-brandstiftung/

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne unter der Telefonnummer 0721/666-5555 oder unter Mail: kdd.ka@polizei.bwl.de entgegen.

Regina Schmid, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Frank Otruba, Polizeipräsidium Karlsruhe - Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/