Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Fahrzeug zerkratzt ...

(PF) Pforzheim - Fahrzeug zerkratzt und Reifen zerstochen

Pforzheim - Einen Schaden von mehreren tausend Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in der Gutenbergstraße an. Dort wurde der Lack eines grauen Mercedes ML350 zerkratzt und die Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Personen, die zwischen Montag, 23.50 Uhr und Dienstag, 08.30 Uhr in der Gutenbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/1863211 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

