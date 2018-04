Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim Falsche ...

(PF) Pforzheim Falsche Telekom-Mitarbeiter tricksen Seniorin aus

Pforzheim - (PF) Pforzheim Falsche Telekom-Mitarbeiter tricksen Seniorin aus Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro haben zwei unbekannte Trickdiebe am Mittwoch erbeutet. Sie klingelten gegen 14.30 Uhr an der Wohnung einer 75-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Hachelallee und gaben vor, Mitarbeiter der Telekom zu sein. Unter dem Vorwand Internetleitungen überprüfen zu müssen, hantierten die Männer im Wohnzimmer mit einem angeblichen Prüfgerät. Einer der Täter tat so, als ob er in den Keller gehen würde, durchwühlte aber tatsächlich verschiedene Schränke und suchte nach Wertsachen. In dieser Zeit lenkte der zweite die Frau im Wohnzimmer ab. Schließlich machten sich die Beiden sehr zügig mit ihrer Beute davon. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1.Person: athletische Figur, circa 180 cm groß, längeres schwarzes Haar, Oberlippenbart, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, war mit schwarzem Anzug und weißem Hemd mit Krawatte bekleidet

2. Person: schlank, etwa 190 cm groß, grau meliertes kurzes Haar, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch und wurde von seinem Komplizen "Krause" genannt, bekleidet mit Jeans und Hemd.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim Nord, Telefon 07231 186-3211, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

