Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - Farbschmierereien ...

(PF) Pforzheim - Farbschmierereien an Gymnasium

Pforzheim - Am Montagmorgen wurden an mehreren Stellen beim Theodor-Heuss-Gymnasium Graffitis festgestellt. Die Schriftzüge in blauer Farbe, wie "Antifa", "FCK NZS", "Antifa Aria", ,ACAB" und ähnliche wurden am Schulgebäude, an Tischtennisplatten und Streugutbehälter aufgesprüht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die am Wochenende im Bereich des Gymnasiums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/1863311 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

