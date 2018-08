Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- In Kiosk eingebrochen

(PF) Pforzheim- In Kiosk eingebrochen

Pforzheim - Tabakwaren und Zigaretten im Wert von rund 8.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag erbeutet. Sie drangen gewaltsam in einen Kiosk in der Goethestraße ein und transportierten ihr Diebesgut in einem gelben Sack ab. zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231 186-3311, erbeten.

