Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - In Wohnung ...

(PF) Pforzheim - In Wohnung eingebrochen

Pforzheim - Bislang Unbekannte brachen am Mittwochabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Westliche Karl-Friedrich-Straße ein. Zwischen 20.00 Uhr und 21.10 Uhr drangen die Unbekannten in die Wohnung im 3. Obergeschoß ein und durchwühlten die Zimmer. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie unerkannt flüchten. Der Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Personen, die auf der Westliche Karl-Friedrich-Straße zwischen Schwebelstraße und Maystraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Telefon 07231/1863311 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

