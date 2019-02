Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim - In zwei ...

(PF) Pforzheim - In zwei Schulgebäude eingebrochen, bereitgestelltes Diebesgut zurückgelassen

Pforzheim - Gleich zwei in der Pforzheimer Schwarzwaldstraße gelegene Schulkomplexe waren am Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag das Ziel von Einbrechern. Sowohl in das Reuchlin-Gymnasium als auch die unmittelbar in der Nähe liegende Goetheschule sind die Täter mit gleicher Vorgehensweise in die Schulgebäude eingedrungen. Möglicherweise sind die Langfinger bei ihrem Vorhaben schon beim Gymnasium gestört worden. Nachdem sie sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude verschafften und mehrere Computer und Monitore nach außen verbringen konnten, wurde das bereitgestellte Diebesgut aus bislang unbekannten Gründen nicht abtransportiert. Am Freitagabend gegen 22.40 Uhr drangen möglicherweise dieselben Täter über die Eingangstür beim Verwaltungsgebäude der Waldorfschule ein. Als die mindestens drei Personen den noch in der Bibliothek anwesenden Lehrer im ersten Obergeschoss bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Ob die hierbei nicht näher zu beschreibenden Täter etwas an sich nehmen konnten, ist nicht bekannt. Alleine hier liegt der von ihnen angerichtete Sachschaden bei rund 1.500 Euro. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten in unmittelbarer Nähe mehrere junge Männer einer Kontrolle unterzogen werden. Ob die insgesamt zehn kontrollierten Personen im Alter von 19 bis 27 Jahren mit den Einbrüchen in Verbindung zu bringen sind, überprüft das zuständige Polizeirevier Pforzheim-Süd. Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugenhinweise unter 07231/186-3311 entgegengenommen.

Frank Otruba, Pressestelle

