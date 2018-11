Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Junge mit Bus ...

(PF) Pforzheim- Junge mit Bus zusammengeprallt

Pforzheim - Ein 11-Jähriger ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 52-jähriger Busfahrer war um 7.30 Uhr auf der Westlichen Karl Friedrich-Straße in der Fußgängerzone in Richtung Bahnhofstraße/Leopoldstraße unterwegs, als ein 11-jähriger Junge die Straße überquerte. Der Bus erfasste das Kind seitlich und es stürzte auf die Fahrbahn. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachschaden entstand nicht.

Sabine Doll, Pressestelle

