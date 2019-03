Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Mann sprüht mit ...

(PF) Pforzheim- Mann sprüht mit Pfefferspray und zielt mit Pistole auf einen Passanten

Pforzheim - Ein 63-jähriger Mann hat am Samstag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Hohwiesenstraße völlig die Beherrschung verloren. Zunächst ging er auf einen Passanten los, der ihm beim Vorbeigehen offensichtlich nicht schnell genug den Weg zum Ausparken frei machte. Er schrie den 57-Jährigen an und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Doch damit nicht genug, im Anschluss daran, zielte er mit einer Pistole auf den Fußgänger und drückte zwei Mal ab. Ein Schuss löste sich glücklicherweise dabei nicht. Als der aufgebrachte Tatverdächtige in der Folge wegfahren wollte, nahm er auch keinerlei Rücksicht auf einen rechts neben ihm geparkten Mercedes. Dessen Besitzer war gerade dabei, sein Kind in den Kindersitz zu schnallen, als der 63-Jährige, vermutlich erbost über die Wartezeit, von seinem Fahrersitz aus die Beifahrertür aufriss und diese gegen den Mercedes schlug. Ungeachtet des entstandenen Schadens fuhr der erzürnte Mann davon. Beamte des Polizeireviers Pforzheim Nord trafen den Tatverdächtigen später zu Hause an und fanden auch die Schreckschusspistole und das Pfefferspray. Den 63-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verkehrsunfallflucht.

Sabine Doll, Pressestelle

