Polizeipräsidium Karlsruhe / Pforzheim- Mercedes in Flammen ...

(PF) Pforzheim- Mercedes in Flammen aufgegangen

Pforzheim - Ein Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro ist am Montag gegen 23.45 Uhr in der Bussardstraße beim Brand eines Fahrzeugs entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Mercedes in Flammen aufgegangen. Von Zeugen wurde dort zur Brandausbruchzeit eine Person beobachtet. Ob diese mit dem Feuer in Verbindung zu bringen ist, ist noch unklar. Ein in der Nähe stehender Lastwagen wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

